Die Bundespolizei Mainz hat einen Mann festgenommen, der in einem ICE randaliert hatte. Der Zug musste währenddessen warten.

Der 43-jährige Deutsche war am Sonntag Fahrgast in einem ICE, der aus Koblenz in Richtung Wien unterwegs war. Wie die Bundespolizei mitteilt, hatte er einen Zugbegleiter bedroht und beleidigt. Das Zugpersonal entschied daraufhin, dem Mann die Weiterfahrt zu verweigern und rief die Polizei.

Mann leistet Widerstand gegen Festnahme

Die Beamten hätten den Mann in Mainz aufgefordert, den Zug zu verlassen. Der 43-Jährige weigerte sich und beschimpfte die Polizisten. Als sie ihn fesseln wollten, wehrte er sich und leistete Widerstand. Durch die Festnahme musste der ICE einige Minuten warten, konnte aber in Richtung Wien weiterfahren.

Staatsanwaltschaft Hamburg sucht den 43-Jährigen

Auf der Wache stellte die Bundespolizei fest, dass der Mann wegen Vortäuschens einer Straftat von der Staatsanwaltschaft Hamburg gesucht wurde. Ihn erwarten jetzt weitere Verfahren wegen Bedrohung, Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.