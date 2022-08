400 Kilo Weltkriegsmunition im Rhein bei Mainz gefunden

Mörsergranaten, Flakgeschosse oder auch Bomben tauchen zurzeit wegen des Niedrigwassers vermehrt im Rhein auf. Laut Polizei kann das sehr gefährlich sein.

Panzerfäuste, Panzermunition und vieles mehr: Je weniger Wasser im Rhein ist, desto mehr Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg werden auf dem Grund des Flusses sichtbar, sagt Frank Preissler-Brand vom Polizeipräsidium Mainz. 400 Kilo davon sind bislang allein am Mainzer Winterhafen geborgen worden. Und der Experte warnt: Spaziergängerinnen und Spaziergänger oder auch Badende am Rheinufer könnten damit in Berührung kommen und möglicherweise verletzt werden.

Niedrigwasser im Rhein: Bei Mainz tauchen Waffen und Munition auf

Zünder möglicherweise noch scharf

Diese Granaten oder auch Bomben seien nach Jahrzehnten im Wasser häufig mit Schlamm bedeckt und sähen auf den ersten Blick aus wie Steine, so Preissler-Brand. Man wisse nie, ob die Zünder möglicherweise noch scharf seien und wie sie reagierten, wenn man versehentlich darauf trete.

Deshalb bittet die Polizei alle Spaziergänger und Badenden trotz des niedrigen Wasserstandes nicht weit ins Flussbett hinauszulaufen. Wer glaubt, Munition entdeckt zu haben, soll dies bitte der Polizei melden.

Granaten und Geschosse im Rhein bei Mainz

Gerade erst am vergangenen Samstag hatten Spaziergänger wegen des niedrigen Wasserstandes am Mainzer Winterhafen Flakgranaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Daraufhin rückte am Montag der Kampfmittelräumdienst an. Neben kleinen Munitionsresten haben die Mitarbeiter auch größere Granaten und Geschosse gefunden. Und die Suche geht weiter.