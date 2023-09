Polizei Mainz fahndet nach Schaufensterpuppe

per Mail teilen

Ein Dieb hat in Mainz Kleidung aus einem Geschäft gestohlen. Das Kuriose daran: Der Unbekannte nahm gleich den ganzen Unterkörper einer Schaufensterpuppe mit.

Ein ungewöhnliches Geräusch hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr eine Verkäuferin in einem Geschäft in der Mainzer Stadthausstraße aufhorchen lassen. Als sie nachschauen ging, sah sie laut Polizei einen Mann mit geklauter Kleidung aus dem Laden rennen.

Dieb schnappt sich Schaufensterpuppe mitsamt Kleidung

Allerdings hatte er es offenbar auf Klamotten abgesehen, die noch von dem Unterkörper einer Schaufensterpuppe getragen wurden. Also nahm er kurzerhand das ganze Modell mit: Schaufensterpuppe mitsamt Kleidung.

Wie die Mainzer Polizei mitteilt, werde nun also nach dem Unterkörper einer Schaufensterpuppe gefahndet sowie nach dem mutmaßlichen Dieb, einem 1,70 Meter großen, dunkel gekleideten Mann mit blonden Haaren.

Zeugen bitte bei der Mainzer Polizei melden

Wer jemanden gesehen hat, der mit einer Puppe durch die Mainzer Innenstadt läuft, oder andere sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, soll sich bitte bei der Mainzer Polizei melden: unter der Rufnummer 06131 - 654110 oder per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de.