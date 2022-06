Mainzer Polizisten nehmen entlaufenes Pony mit auf die Wache

per Mail teilen

Tierischer Besuch auf der Polizeiwache im Mainzer Stadtteil Lerchenberg: Beamte haben am Mittwochmorgen ein ausgebüxtes Pony eingefangen.

Gegen 5:40 Uhr meldeten Zeugen das freilaufende Tier, als es an der Landstraße 426 bei Essenheim (Kreis Mainz-Bingen) in Richtung des Mainzer Lerchenbergs spazierte, so ein Polizeisprecher.

Zwei Polizisten konnten das schwarz-weiße Pony auf dem Lerchenberg mühelos einfangen, nachdem es in einen umzäunten Bereich gelaufen war. Die beiden Polizisten führten das Pferd den Angaben nach zur nahe gelegenen Polizeidienststelle und ließen es dort auf einer Wiese grasen.

Pony wohlbehalten an Besitzerin übergeben

Das ausgebüxte Pony ließ sich ohne Widerstand von der Mainzer Polizei "festnehmen". Pressestelle Polzei Mainz

Die Besitzerin hatte schließlich bemerkt, dass ihr Pony ausgebüxt war und meldete sich bei der Polizei. Sie konnte den Ausreißer wohlbehalten auf der Wache abholen.