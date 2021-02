per Mail teilen

Trotz Corona-Pandemie feierten am Wochenende einige Jugendliche in Rheinhessen illegale Partys - meist zwar im Freien, aber ohne Mund-Nasen-Schutz und Abstand. Die Polizei griff ein.

So wurde die Polizei unter anderem über eine Corona-Party mit rund einem Dutzend Personen am Moosberghäuschen in der Nähe von Hahnheim (Landkreis Mainz-Bingen) informiert. Beim Eintreffen der Streife hätten fast alle Jugendlichen die Flucht ergriffen, zurückgeblieben sei lediglich ein 18-Jähriger aus Zornheim. Er war laut Polizei sehr stark betrunken. Da er ein Auto dabei gehabt habe, sei vorsichtshalber der Schlüssel sichergestellt worden. Außerdem konnten die Beamten noch einen 16-Jährigen aus Sörgenloch schnappen, der versucht hatte wegzulaufen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Illegale Corona-Feier auf dem Feld

Auch in Undenheim (Kreis Mainz-Bingen) rückte die Polizei zu mehreren feiernden Jugendlichen aus. In einem Feld zwischen Undenheim und Friesenheim seien fünf Jugendliche angetroffen worden, die die Mindestabstände nicht einhielten, keine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, alkoholische Getränke konsumierten und aus unterschiedlichen Haushalten stammten. Auch diese Jugendlichen erwartet aller Voraussicht nach ein Bußgeld.

Alkohol am Sportplatz in Dexheim

In Dexheim wurden der Polizei feiernde Menschen am Sportplatz gemeldet. Vor Ort seien vier Jugendliche kontrolliert worden. Diese stammen laut Polizei aus vier verschiedenen Haushalten. Außerdem waren sie deutlich alkoholisiert, hielten weder den Mindestabstand ein, noch trugen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. Auch sie erhielten eine Anzeige.