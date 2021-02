Die Mainzer Polizei hat am Dienstagmorgen Fahrzeuge auf Verkehrssicherheit bei Eis und Schnee kontrolliert. In einer Mitteilung heißt es, dass die meisten Fahrer ihre Windschutzscheiben von Eis und die Autodächer Schnee befreit hatten, nur sechs Menschen mussten ermahnt werden. Sogenannte "Gucklöcher" seien nicht erlaubt, so die Polizei, weil sie eine Rundumsicht für den Fahrer nicht gewährleisten. Hat ein Fahrer seine Scheiben nicht vom Eis befreit, droht ein Bußgeld in Höhe von 10 Euro. Liegt Schnee auf dem Dach und behindert durch Wegfliegen die Sicht nachfolgender Verkehrsteilnehmer droht ein Bußgeld in Höhe von 25 Euro.