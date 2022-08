Polizei kontrolliert in Mainz und Rheinhessen Autofahrer auf Alkohol am Steuer

per Mail teilen

Den ganzen August lang wird die Polizei in der Region Kontrollen auf Alkohol am Steuer machen. Der Grund: Es gibt immer mehr Unfälle mit Betrunkenen.

Der Vergleich der Zahlen zeigte nach Angaben des Mainzer Polizeipräsidiums einen drastischen Anstieg: Im ersten Halbjahr dieses Jahres gab es fast 60 Prozent mehr Unfälle unter Alkoholeinfluss als im Vorjahr. Drei Autofahrer, die betrunken oder unter Drogen Auto gefahren waren, sind dadurch sogar zu Tode gekommen.

Kontrollen den ganzen Monat

Die Polizei nimmt diese Statistik zum Anlass, verstärkt auf Alkohol hin zu kontrollieren. Im gesamten August werde es mehrere Kontrollen in allen Bereichen des Polizeipräsidiums Mainz geben: auf Autobahnen und Landstraßen und im innerstädtischen Bereich.

Erste Kontrollen an Autobahnen

Ein Schwerpunkt der Kontrollen liegt auf den Autobahnen. Am Mittwoch beispielsweise postiert sich die Polizei an der Autobahnanschlussstelle Mainz-Gonsenheim.

Bereits am Montag gab es eine mehrstündige Kontrolle an der A61 bei Worms. Dabei wurden 14 Lkw kontrolliert. Nach Polizeiangaben waren zwar alle Fahrer nüchtern, aber es wurden neun andere Vergehen angezeigt, wie Überladung, fehlende Ladungssicherung und Handy am Steuer.

Alkohol beeinträchtigt Reaktionsvermögen

Die Polizei ist überzeugt: Gefahren durch Alkohol oder berauschende Mittel im Straßenverkehr werden häufig unterschätzt. Besonders relevant sind dabei die Beeinträchtigung des Sehvermögens und die Verschlechterung der Reaktionsfähigkeit.

Fast immer hat bei Unfällen der Betrunkene Schuld

Außerdem handeln Menschen unter dem Einfluss dieser Mittel oft weniger gefahrenbewusst und sind risikofreudiger. Und die Statistik des Mainzer Polizeipräsidiums belegt das. In 99,5 Prozent aller Verkehrsunfälle unter Alkoholeinfluss war der alkoholisierte Unfallbeteiligte der Hauptverursacher.