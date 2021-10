Die Wormser Polizei wird in den nächsten Tagen in der Stadt Infoblätter verteilen, die vor Trickbetrug warnen. Die rund 1000 Flyer sollen beispielsweise in Banken, Apotheken und Cafés ausgelegt werden. Es vergehe keine Woche, in der Betrüger nicht versuchten, jemanden am Telefon hereinzulegen, sagte ein Sprecher der Wormser Polizei. Sie rät, niemals Fremden persönliche Daten am Telefon preis zu geben, stattdessen aufzulegen und die nächste Polizeidienststelle zu informieren.