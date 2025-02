Vor ein paar Tagen war an der Flüchtlingsunterkunft in Windesheim im Kreis Bad Kreuznach die Attrappe eines Molotow-Cocktails abgelegt worden. Die Sicherheitsmaßnahmen an der Einrichtung sind verstärkt worden.

Die Einrichtung ist seit rund zwei Wochen im Fokus, weil dort ein Geflüchteter aus Afghanistan untergebracht ist, der sich gegenüber Mitbewohnern und Betreuern aggressiv verhält. Der junge Mann ist ausreisepflichtig, einen Termin für seine Abschiebung gibt es aber noch nicht. Windesheim Ministerpräsident Schweitzer fordert bundesweite Lösung Fakten zum Fall des bewachten Flüchtlings in Windesheim In einer Flüchtlingsunterkunft in Windesheim hat ein afghanischer Geflüchteter mehrfach Mitbewohner und Mitarbeiter bedroht. Ein Sicherheitsdienst bewacht ihn rund um die Uhr. 9:00 Uhr Der Vormittag SWR1 Rheinland-Pfalz Molotowcocktail-Attrappe vor Flüchtlingsunterkunft Wie der Öffentliche Anzeiger zuerst berichtete, hatte vor knapp einer Woche ein unbekannter Autofahrer vor der Unterkunft angehalten. Laut Zeugen hatte er vor dem Gebäude eine Flasche mit einem Lappen abgestellt, die einem Molotow-Cocktail ähnelte. Dabei soll er in Richtung der Unterkunft "Verpisst euch!" gerufen haben. Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ermittelt Erste Ermittlungen ergaben, dass sich in der Flasche keine brennbare Flüssigkeit befand. Der Mann habe auch nicht versucht, den Lappen in der Flasche anzuzünden. Die Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Außerdem fährt die Polizei seit dem Vorfall verstärkt vor der Flüchtlingsunterkunft Streife, so ein Sprecher.