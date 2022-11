Von Transporter gestürztes Schwein in Kirner Innenstadt erschossen

Die Polizei hat am Freitagmorgen in der Kirner Innenstadt ein Hausschwein erschossen. Der Eigentümer hatte das Tier beim Transport verloren.

Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge das verletzte Tier am frühen Freitagmorgen gemeldet. Es lag in der Kallenfelser Straße in der Nähe der Fahrbahn. Die Polizei vermutete zunächst, dass das Tier von einem Fahrzeug angefahren wurde. Wie sich später jedoch herausstellte, hatte der Eigentümer das Tier beim Transport aus seinem Anhänger verloren. Das gab er bei der Polizei an.

Durch den Sturz hatte sich das Hausschwein laut Polizei offensichtlich schwer verletzt. Da es nicht nur in der Nähe der Straße, sondern auch in der Nähe eines Schulwegs lag, wollten die Beamten verhindern, dass jemand durch das Schwein gefährdet wird.

Polizei musste verletztes Hausschwein erschießen

Weil Jäger innerorts nicht schießen dürften, habe einer der Beamten das Tier letztendlich mit seiner Dienstwaffe erschießen müssen. Dafür habe er fünf Schüsse abgegeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Bauamtes hätten sich danach um das tote Tier gekümmert und das Veterinäramt informiert.

Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den Eigentümer ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren eingeleitet.