Seit gut einem Jahr ist die Polizei in Mainz und Worms auch auf Elektrofahrrädern unterwegs. Beim zuständigen Ministerium ist man von dem Pilotprojekt begeistert.

Sechs Pedelecs sind seit dem vergangenen Jahr im Einsatz. Zwei davon stehen laut Innenministerium bei der Polizei in Worms, vier in Mainz. In Mainz würden die Räder nicht nur in der Stadt, sondern auch in Naherholungsgebieten eingesetzt. "Vor allem in der Innenstadt in den engen Gassen sind die Polizisten auf dem Fahrrad schneller und können zum Beispiel einen Ladendieb in eine Parkanlage viel besser verfolgen als mit einem Streifenwagen", so ein Sprecher der Mainzer Polizei.

In Mainz wechselten sich 24 Polizistinnen und Polizisten in dem Dienst ab. Soweit es möglich sei, führen sie bei Wind und Wetter Streife. Nur als es zu Beginn des Jahres einige Zeit frostig kalt war, seien die Räder stehengeblieben.

Sondereinsätze für E-Bikes

Zukünftig könnten die Pedelecs auch bei Sondereinsätzen wie Demonstrationen verstärkt zum Einsatz kommen, so das Ministerium. Die Reaktionen auf die Räder mit Elektroantrieb seien sehr positiv. Es zeige sich, dass der Anspruch auf eine "bürgernahe und dialogorientierte Polizeiarbeit erkennbar erfüllt" werde. Von den Pedelecs aus könnten die Einsatzkräfte Bürger direkt ansprechen, sie seien nahbar und die Räder würden als sympathisch wahrgenommen.

Pilotbetrieb mit Elektrofahrrädern geht weiter

Der Pilotbetrieb ist nach Ministeriumsangaben über das Jahr 2021 hinaus angelegt. Dann werde das Projekt evaluiert. Ob die Streifen noch auf weitere Regionen im Land ausgeweitet werden, ist derzeit noch unklar. Die Kosten für die sechs Pedelecs belaufen sich laut Innenministerium auf etwa 18.000 Euro.