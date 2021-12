per Mail teilen

Die Polizei ist am Freitagvormittag mit ihrem Sicherheitsmobil auf dem REWE-Parkplatz in Stromberg (Landkreis Bad Kreuznach). Sie will dort die Bürger darüber informieren, wie sie sich vor Einbrüchen besser schützen können. Die Beratung ist kostenlos. Jeder kann ohne Anmeldung zum Sicherheitsmobil kommen und sich informieren.