Diebstähle auf Baustellen in Rheinhessen beschäftigen Polizei

Die Polizeidienststellen in der Region haben derzeit mit Diebstählen auf Baustellen zu tun. Gestohlen würde Werkzeug, aber auch in großem Stil Baumaterial.

In Wiesbaden zum Beispiel wurden Anfang der Woche 400 Meter Kupferkabel gestohlen. Nach Angaben eines Polizeisprechers waren zwei Baustellen betroffen. Der Schaden lag bei mehreren Tausend Euro. Aus diesem Grund habe die Polizei in den vergangenen Tagen verstärkt Baustellen aufgesucht. Die Beamten hätten dort Hinweise zur ordnungsgemäßen Sicherung von Baumaschinen und Baumaterialien gegeben.

20 gestohlene Werkzeuge zufällig gefunden

Die Diebstähle werden manchmal nur durch Zufälle aufgeklärt. So stoppten vergangene Woche Autobahnpolizisten auf der A61 bei Bad Kreuznach einen betrunkenen Fahrer. Bei der Durchsuchung des Wagens wurden 20 Werkzeuge gefunden, die als gestohlen gemeldet waren.

Baustellen-Diebstahl inzwischen Alltag

In der vergangenen Woche brachen Unbekannte in ein Baustellenfahrzeug in Oppenheim ein. Sie stahlen Werkzeug und Maschinen im Wert von 2.600 Euro. Hier sind die Täter noch flüchtig. In Mainz wurden auf einer Großbaustelle zwei Bauhämmer im Wert von 1.300 Euro gestohlen. Solche Baustellen-Diebstähle kämen immer wieder vor. Der Polizeisprecher sagt, dass sie seit Jahren zur Alltagskriminalität gehörten.

Ungewöhnliche Diebstähle der letzten Jahre

Die Diebe schrecken auch vor dem Diebstahl kompletter Baufahrzeuge nicht zurück. Anfang 2019 stoppten Polizisten in Sachsen einen Transporter, auf dem ein Radlader stand. Dieser war kurz zuvor in Mainz gestohlen worden und sollte offenbar in Osteuropa verkauft werden. Wert: 30.000 Euro.

Manchmal dient der Diebstahl aber auch einem ganz anderen Zweck. Im April 2018 fuhren zwei Verbrecher mit einem gestohlenen Radlader ins Schaufenster eines Juweliers in der Mainzer Innenstadt. Der Einbruch misslang, beide Täter flüchteten ohne Beute, wurden aber kurze Zeit später verhaftet.