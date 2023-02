Klimaaktivistinnen und -aktivisten der sogenannten Letzten Generation haben am Dienstag knapp zwei Stunden lang eine Zufahrtsstraße in Mainz blockiert. Fünf Personen saßen auf der Alicenbrücke am Hauptbahnhof, drei von ihnen hatten sich mit ihren Händen an der Straße festgeklebt; zwei klebten ihre Hände aneinander.