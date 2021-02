per Mail teilen

Die Wormser Polizei hat einem betrunkenen Fahrradfahrer die Luft aus den Reifen gelassen. So sollte verhindert werden, dass der 49-Jährige stark alkoholisiert noch einmal Rad fährt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Zuvor war der Mann in einem Wormser Park vom Rettungsdienst behandelt worden, weil er nicht nur betrunken war, sondern auch unter Drogeneinfluss stand. Der Rettungsdienst bat die Polizei zur Unterstützung dazu. Der Wormser habe sein Fahrrad schließlich nach Hause geschoben.