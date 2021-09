Wahlplakate wegen Laternen-Anstrich abgehängt

per Mail teilen

In Wiesbaden sind offenbar Wahlplakate verschiedener Parteien abgehängt worden, weil Straßenlaternen neu gestrichen wurden. Das berichtet der Wiesbadener Kurier. Betroffen waren demnach Wahlplakate der CDU, der Partei Volt und der Humanisten in den Stadtteilen Rambach und Bierstadt. Die Plakate könnten sich die Parteien bei der stadtnahen Gesellschaft ESWE Versorgung wieder abholen. Ein Sprecher der EWSE sagte, man werde den Parteien nun vorsichtshalber eine Liste der Laternen zukommen lassen, die in den nächsten Tagen noch gestrichen würden.