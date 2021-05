In der Stadt Worms werden in Kürze rund 300 Plakate aufgehängt, die über Impfen gegen Corona aufklären und dafür werben. Nach Angaben der Stadt werden die Plakate unter anderem auf öffentlichen Plätzen wie in Parkhäusern, in der Bahnhofsunterführung, aber auch in Kirchen und Ortsverwaltungen angebracht. Auf den Postern sind zwölf bekannte Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Kulturkreisen zu sehen - darunter auch Vertreter der Wormser Moscheen. Der Migrationsbeirat hat die Plakataktion ins Leben gerufen, um nach eigenen Angaben bei den Menschen Verunsicherung und Angst vor dem Impfen zu nehmen.