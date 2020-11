per Mail teilen

Die Dachorganisation Wiesbadener Karneval, DACHO, hat ihre Pläne für die kommende Fastnachtskampagne bekannt gegeben. Geplant sei, dass der Wiesbadener Oberbürgermeister, die Stadtverordnetenvorsteherin und der DACHO-Vorsitzende am 11.11. - ohne Rahmenprogramm und Ansprachen - symbolisch die Fastnachts-Fahne am Rathaus hissen. Für das Fastnachtswochenende ist eine Pop-up Fastnachtsmesse mit Schaustellerbetrieben in der Wiesbadener Innenstadt angedacht. Außerdem wolle die Dachorganisation mit allen Vereinen ein Fastnachts-Video drehen, das im Februar auf der Homepage veröffentlicht werden soll.