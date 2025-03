In Mainz kommt Bewegung in den Straßenbahnausbau in der Innenstadt. Bisher standen verschiedene Varianten im Raum, wo die Straßenbahn entlang fahren soll. Jetzt will sich die Stadt auf eine fokussieren.

Die Mainzer Stadtverwaltung plant die Variante der Straßenbahntrasse vom Schillerplatz über die Ludwigsstraße, Schusterstraße, Flachsmarktstraße und die nördliche Große Bleiche bis zur Peter-Altmeier-Allee. Danach soll die Bahn über die Rheinallee bis zum Kaiser-Karl-Ring weiterfahren. Das ist die von den Bürgerinnen und Bürgern bevorzugte Variante, die jetzt weiter geplant werden soll. Stadt Mainz Bevor mit den Planungen begonnen wurde, gab es eine große Bürgerbeteiligung. Dort standen verschiedene Varianten zur Auswahl. Jetzt soll der Fokus aber auf diese eine Variante gelegt und von dort aus weiter geplant werden. Wo ist was möglich? Geschaut werden soll zum Beispiel, welche Auswirkungen Oberleitungen auf das Stadtbild in der Ludwigsstraße hätten oder ob es dort vielleicht sogar ganz ohne Oberleitungen geht. Außerdem soll überprüft werden, ob die Große Bleiche eine Ausweichstrecke für die Straßenbahn sein könnte, wenn die Ludwigsstraße zum Beispiel wegen Fastnacht gesperrt wird. Herausforderndes Projekt für die Stadt Mainz Laut Stadtverwaltung ist das Projekt herausfordernd. Denn die geplante Strecke verläuft in einem Gebiet, in dem viele Menschen leben und dementsprechend Verkehrsteilnehmer unterwegs sind. Zudem ist die Stadt auf Fördergelder von Bund und Land angewiesen. Nach Angaben der Mainzer Mobilität wäre - wenn alles wie geplant klappt - ein Baustart für die neue Trasse voraussichtlich ab 2029 möglich. Wir freuen uns, dass es mit dem Straßenbahn-Ausbau in Mainz mit großen Schritten vorangeht. Mainzer Koalition ist sich einig bei Straßenbahnausbau Die Mainzer Koalition aus SPD, CDU und Grünen ist sich nach eigenen Angaben einig, dass es sinnvoll ist, wenn diese Variante für die Straßenbahntrasse weiterverfolgt wird. "Wir finden, das ist die sinnvollste Strecke, um weiter zu planen und zu schauen, was möglich ist," sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Ludwig Holle auf Anfrage des SWR. Und Erik Donner, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Stadtratsfraktion, ergänzt: "Wir freuen uns, dass es mit dem Straßenbahn-Ausbau in Mainz mit großen Schritten vorangeht". Mainzer Stadtrat muss noch zustimmen "Die Bürger haben diese Variante bevorzugt und wir begrüßen es, dass das Ergebnis der Bürgerbeteiligung jetzt umgesetzt wird. Das ist das absolut richtige Vorgehen," sagt auch Daniel Köbler, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Mainzer Stadtrat. Bevor der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung Anfang April darüber entscheiden kann, muss die entsprechende Vorlage noch in den Ausschuss. Arbeiten für Ausbau des Straßenbahnnetzes haben begonnen An anderer Stelle ist das Straßenbahn-Projekt der Stadt und der Mainzer Mobilität schon weiter vorangeschritten. Seit Mitte der Woche wird am Münsterplatz an den neuen Gleisen gearbeitet, die für die künftige Straßenbahntrasse in der Binger Straße gelegt werden. Für die Dauer der Bauarbeiten wird der Münsterplatz für den ÖPNV bis Anfang Mai voll gesperrt. Dafür werden alle Buslinien umgeleitet, für die Straßenbahnen gibt es einen Ersatzverkehr.