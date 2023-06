Der Verein Mainz 05 will seit Langem viele Bereiche zusammenziehen, die bislang in der Stadt verstreut sind. Der Entwurf für ein Multifunktionsgebäude am Bruchweg beschäftigt jetzt die Stadt Mainz.

Da wo sich heute noch die Südtribüne befindet, sollen künftig verschiedene Bereiche unter einem Dach zusammengebracht werden. Denn aktuell gibt es vier Standorte, zählt Tobias Sparwasser von Mainz 05 auf: Die Geschäftsstelle auf dem Mainzer Kisselberg, die Mewa Arena mit Verwaltung, den Bruchweg mit Medienbereich, Nachwuchsförderung und Profibereich sowie das Kolpinghaus, in dem Nachwuchsspieler im Internat untergebracht sind. "Eine zentrale Stelle ist für die gesamte Identifikation essentiell." Künftig soll es nur noch die Standorte "Arena" und "Bruchweg" geben. Geplant ist, in dem neuen Multifunktionsgebäude die gesamte Nachwuchsförderung unterzubringen, inklusive Internat. Die Profimannschaft soll dort genügend Platz finden, neben der Kabine sind Funktions- und Besprechungsräume geplant. Auch Räume für das Trainerteam und natürlich die Geschäftsstelle sollen am Bruchweg sein. Wo sich heute noch die Südtribüne befindet, soll das neue Gebäude entstehen SWR Vanessa Siemers Pläne für Neubau von Mainz 05 wurden überarbeitet Das Mainzer Baudezernat hatte schon einmal vor zehn Jahren ein Bauleitverfahren angestoßen, um Mainz 05 ein großes Gebäude stadtplanerisch genehmigen zu können. Doch verschiedene Gründe und zuletzt auch die Unsicherheit in der Pandemie sorgten dafür, dass ein Neubau erst jetzt verwirklicht werden soll. Mainz 05 hat die Pläne vom Mainzer Architektenteam Faerber überarbeiten lassen. Nach Angaben der Stadt Mainz wird das Bebauungsplanverfahren eingeleitet. Neue Geschäftsstelle könnte schon 2026 fertig sein Faerber hat die neuen Pläne am Mittwoch im Bau- und Gestaltungsbeirat vorgestellt. Danach müssen noch mehrere Gremien zustimmen, bevor Mainz 05 den Bauantrag stellen kann. Wenn alles glatt geht, könnte das 45 Millionen-Euro-Projekt frühestens 2026 fertig sein.