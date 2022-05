Pilotprojekt zum effizienten Gießen von Bäumen

Die Mainzer Stadtwerke und die Wohnbau haben ein Pilotprojekt gestartet, bei dem der Wasserbedarf von Jungbäumen ermittelt werden soll, um effizienter zu gießen. Das Ganze funktioniert mit speziellen Sensoren. Diese wurden an zehn Bäumen auf Wohnbau-Grundstücken angebracht, heißt es von Seiten der Stadtwerke. Per Funk würden die Sensoren Daten ermitteln, ob der Baum gegossen werden müsse oder nicht. Das funktioniert laut Stadtwerke, in dem der elektrische Widerstand in den Ästen gemessen wird. Je mehr Wasser im Baum gespeichert sei, desto niedriger der Widerstand.

So könne quasi der „Durst des Baumes“ ermittelt werden. Die Daten werden mehrmals täglich an eine Webseite übermittelt. Diese sendet einen Alarm, wenn der Baum zu wenig Wasser hat. Durch die Aufzeichnungen ließen sich auch Rückschlüsse auf benachbarte Bäume ziehen. So können die Bäume nach Angaben der Stadtwerke effizient bewässert werden. Das Pilotprojekt mit dem Namen „Intelligentes Gießen von Bäumen“ soll vorerst bis Ende September laufen.