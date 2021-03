per Mail teilen

Der Klimawandel, haufenweise Müll und Anwohner, die Wasser entnehmen, machen dem Flüsschen Pfrimm bei Worms zu schaffen. Umweltschützer vom BUND schlagen Alarm.

Die Pfrimm ist ein beliebtes Ausflugsziel. Der kleine Fluss bei Worms lockt nicht nur Angler an, sondern auch Spaziergänger, Jogger, Radfahrer, Familien mit Kindern und Hunden. Für Regine Luther-Schreiner und ihren Ehemann Hubert Schreiner ist die Pfrimm allerdings ein Sorgenkind. Beide haben früher als Lehrer gearbeitet. Heute engagieren sie sich beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Worms und kontrollieren den Uferbereich und den Flusslauf der Pfrimm.

Zurzeit führt die Pfrimm relativ wenig Wasser. Speziell in der Trockenheit sei es ein Problem, wenn Anwohner für ihre Gärten Wasser entnehmen, erklärt Regine Luther-Schreiner. "Dann ist es für die 12 Fischarten sehr problematisch, weil sie nicht mehr genug Wasser haben, um durchzukommen. Und nicht mehr genug Nahrung finden," fügt Hubert Schreiner hinzu. Die Umweltschützer weisen darauf hin, dass nur Anlieger, deren Grundstücke direkt am Fluss liegen, Wasser in moderatem Maße entnehmen dürfen. Allen anderen drohe eine Strafe von bis zu 50.000 Euro.

Was bei der Wasserentnahme zu beachten ist Entnahme nur mit Handschöpfgeräten (Gießkanne, Eimer)

Gestattet ist das Tränken von Nutztieren

Keine Entnahme von Wasser mit Pumpen ohne Genehmigung

Das Gewässer darf nicht aufgestaut werden (behindert die Wanderung von Fischen)

Wenn möglich: Verwendung von Regenwasser zur Gartenbewässerung

In Niedrigwasserzeiten kann die Entnahme eingeschränkt oder auch verboten werden

Umweltschützer finden haufenweise Müll

Für Kopfschütteln sorgt bei den beiden Umweltschützern auch der Müll, den die beiden immer wieder einsammeln. Neben vielen Säcken Plastikmüll hätten sie auch schon alte Fahrräder, eine Nähmaschine, einen Drucker oder Autofelgen aus der Pfrimm gefischt, erzählt Hubert Schreiner. "Da wundert man sich schon, warum das in einem Bach landet."

Durch den Müll würden Schadstoffe ins Flusswasser gelangen. "Das ist natürlich für die Lebewesen immer ein Problem." Verstärkt wird das noch durch die Autobahnbrücke der A61, die beim Stadtteil Pfeddersheim über die Pfrimm führt. Denn bei Regen wird das Abwasser laut Hubert Schreiner ungefiltert in den kleinen Fluss befördert. "Der Abrieb von der Autobahn kommt dann mit in den Fluss."

Weitere Reinigungsaktionen geplant

Um dem Sorgenkind Pfrimm auch weiterhin beizustehen, hat das Ehepaar Luther-Schreiner weitere Aktionen geplant. Im Frühjahr, nachdem die Vögel gebrütet haben, wollen sie mit einem Team erneut auf Reinigungstour gehen. Außerdem wollen die Umweltschützer darauf achten, dass nicht zu viel Wasser herausgepumpt wird. Und um der Müll-Problematik zu begegnen, fordern sie mehr Mülleimer entlang des Ufers. So wollen sie sicherstellen, dass das kleine Flüsschen bei Worms noch lange erhalten bleibt.