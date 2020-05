Kreise und Städte in Rheinhessen und an der Nahe begrüßen, dass der Öffentliche Personennahverkehr künftig Pflichtaufgabe werden soll. Der Ministerrat hat ein neues Nahverkehrsgesetz auf den Weg gebracht. Die Mainzer Verkehrsdezernentin Eder sagte, unterm Strich sei der Gesetzentwurf ein Erfolg. Er biete die Möglichkeit für schlagkräftigere Strukturen im Nahverkehr. Das Land will ihn von einer freiwilligen Aufgabe zur Pflichtaufgabe aufwerten. Allerdings soll die zunächst eingeschränkt werden und nur in den Grenzen der finanziellen Leistungsfähigkeit gelten. Für Städte und Kreise mit hohen Schulden bliebe der Spielraum damit weiter gering. Erst in einem zweiten Schritt sollen dann Standards festgelegt werden, die unabhängig von der Kassenalge zu erfüllen sind. Der Kreis Bad Kreuznach hoffe dann auf mehr Geld vom Land, sagte ein Sprecher.