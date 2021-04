In ganz Deutschland protestieren am Montagvormittag Pflegekräfte für bessere Arbeitsbedingungen. Auch an der Mainzer Universitätsmedizin sind mehrere Aktionen geplant. Anlass ist nach Angaben der Gewerkschaft Verdi, dass sich der Bundestag mit einem Gesetz zur Gesundheitsversorgung befasst. Die Beschäftigten der Kliniken fordern, dass auch eine bessere Form der Personalplanung in den Entwurf aufgenommen werden soll. Darüber hinaus kritisieren sie, dass die Bundesregierung gerade in der Corona-Pandemie gemachte Versprechen nicht gehalten habe. Dreimal werden Pflegekräfte heute vor die Mainzer Universitätsmedizin ziehen und ihre Forderungen mit Plakaten unterstreichen - angepasst an die Schichtzeiten einmal vormittags, mittags und nachmittags. Laut einer Verdi-Sprecherin werde man coronagerecht jeweils nur mit wenigen Menschen und entsprechendem Abstand protestieren.