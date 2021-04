per Mail teilen

Ein Pfleger soll bei einer von ihm betreuten Frau Schmuck im Wert von mehr als 5.000 Euro gestohlen haben. Wie die Polizei berichtet, hatte die Frau aus Essenheim am Samstag den Verlust des Schmucks angezeigt. Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des Mannes in Oppenheim sei der Schmuck gefunden worden. Dazu Munition und Drogen. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.