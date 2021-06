per Mail teilen

Mitarbeiter des Alzeyer Gesundheitsamtes haben das Pflegeheim Pro Seniore in Flörsheim-Dalsheim besucht, das zahlreiche Corona Fälle hat. Bei dem Besuch ging es darum, die Heimleitung und Pfleger zu beraten, wie die weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. In dem Pflegeheim sind insgesamt 56 Menschen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Zwei Bewohner sind mit oder an dem Virus gestorben.