Aufruf des Bündnisses "Pflegeaufstand" Pflegekräfte fordern in Mainz bessere Arbeitsbedingungen

In Mainz haben am Montagnachmittag Pfleger und Pflegerinnen aus ganz Rheinland-Pfalz demonstriert. Sie forderten mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen in ihrer Branche.