"Wir wissen nicht, wo uns der Kopf steht!" So beschriebt ein Teilnehmer der landesweiten Pflegedemo am Sonntag in Mainz seine Situation am Arbeitsplatz. Die Gewerkschaft ver.di und das "Bündnis Pflegeaufstand Rheinland-Pfalz" demonstrierten für bessere Arbeitsbedingungen.