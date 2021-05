In Dittelsheim-Heßloch sind zwei Pferde bei einem Ausritt in Streit geraten. Dabei wurden ihre Reiterinnen zum Teil schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, waren die zwei Reiterinnen Donnerstagnachmittag in der Feldgemarkung von Dittelsheim-Heßloch unterwegs. Völlig unerwartet biss dann offenbar ein Pferd dem anderen in das Hinterteil. Das bockte daraufhin, so dass die Reiterin abgeworfen wurde. Die 34-Jährige zog sich hierbei schwere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers zu.

Durch einen Tritt des bockenden Pferdes in Richtung seines Artgenossen, wurde dessen 39-jährige Reiterin am Knie getroffen und ebenfalls abgeworfen. Die schwer verletzte 34-Jährige wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik in Ludwigshafen geflogen.