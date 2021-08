per Mail teilen

Auf einer Koppel bei Desloch im Kreis Bad Kreuznach haben Unbekannte ein Pferd mit einem vermutlich scharfen, spitzen Gegenstand verletzt. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Dienstag. Die Stute wurde am Dienstagmorgen von ihrer Halterin gefunden, die Wunde konnte mittlerweile von einem Tierarzt behandelt werden. Aufgrund der Art und Weise der Verletzung schließt die Polizei einen sexuellen Hintergrund der Tat nicht aus. Weitere Details wolle man aber nicht nennen, so ein Polizeisprecher. Man suche nach Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sein könnten. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern entgegen.