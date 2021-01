Wegen eines Pferdes musste am Wochenende die A60 bei Mainz vorrübergehend gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei hatten Autofahrer am Samstagabend gemeldet, dass das Pferd in der Nähe des Hechtsheimer Autobahntunnels wild umher laufe. Mehrere Streifen der Polizei sperrten daraufhin die Autobahn in beiden Richtungen. Währenddessen fingen einige Autofahrer das Pferd ein und banden es an der Leitplanke fest. Das Pferd wurde laut Polizei an den vor Ort eingetroffenen Besitzer übergeben werden. Es war diesem zuvor bei einem Ausritt entwischt. Verletzt wurde niemand, die Autobahn konnte nach einer Viertelstunde wieder freigegeben werden.