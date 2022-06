Pfefferspray in Wiesbadener Club: Polizei ermittelt

per Mail teilen

Die Polizei Wiesbaden ermittelt, nachdem ein Unbekannter Pfefferspray in der Toilette einer Diskothek versprüht hatte.

Bei dem Vorfall in dem Club in Wiesbaden am frühen Samstagmorgen wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt. Drei junge Frauen erlitten demnach Atemwegsreizungen, ein Mann und eine Frau verletzten sich als mehr als 150 Menschen den Club verließen. Auch danach kam es laut Polizei zu Auseinandersetzungen auf der Straße. Unter anderem habe ein junger Mann eine Glasflasche geworfen und zwei Türsteher nur knapp verfehlt.