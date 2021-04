per Mail teilen

Es fehlt wegen Corona gerade überall: Desinfektionsmittel. Um den Bedarf zu decken, stellen Firmen ihre Produktion um, so wie eine Fabrik bei Bad Kreuznach. Sie liefert jetzt Tonnen nach ganz Deutschland aus.

In der Maschinenhalle der chemischen Fabrik Dr. Stöcker wird das Desinfektionsmittel mit einem Zisch gleichzeitig in mehrere Plastikkanister gepumpt. SWR Sabine Steinbrecher

Ein Mitarbeiter verschließt Kanister mit Deckeln, sie bekommen Etiketten und landen dann auf Paletten. So geht das seit etwa drei Wochen in der Chemischen Fabrik Dr. Stöcker in Pfaffen-Schwabenheim.

Kein großes Problem umzusatteln

Eigentlich ist es eine Fabrik für Reinigungsmittel, unter anderem für die Auto-Branche. Aber Geschäftsführer Christian Möller erklärt, dass es einfach gewesen sei, auf Desinfektionsmittel umzusteigen, da die Grundrohstoffe für das normale Geschäft sowieso im Hause seien.

Ursprünglich hatten die drei Geschäftsführer der Fabrik Desinfektionsmittel nur für die 80 Mitarbeiter herstellen wollen. Dann kam in der Corona-Krise die Idee auf, bei der Kreisverwaltung Bad Kreuznach nachzufragen, ob Rettungsdienste oder andere Stellen auch was gebrauchen könnten. Die Resonanz war riesig.

Tausende Kanister für das Desinfektionsmittel lagern auf dem Fabrikgelände in Pfaffen-Schwabenheim. SWR Sabine Steinbrecher

Inzwischen stellen die Pfaffen-Schwabenheimer täglich 30.000 Liter her und liefern deutschlandweit aus, an Apotheken, Krankenhäuser, Altenheime oder Gefängnisse. Zu einem fairen Preis.

In der Krise zeigt sich der Anstand, den man hat, eben daraus nicht Profit zu schlagen. Es ist ein Beitrag, dass wir unsere Mitarbeiter hier vor Ort sicher beschäftigen können und nicht angewiesen sind auf Kurzarbeit (...). Dafür bin ich sehr dankbar. Oliver Gozdowski, kaufmännischer Leiter

Bei anderen Reinigungsmitteln kommen derzeit weniger Aufträge rein als sonst. Da passe es gut, dass das Unternehmen jetzt zusätzlich Desinfektionsmittel herstellen kann. Trotz Arbeitsstress sei es ein gutes Gefühl dazu beizutragen, die Ausbreitung des Corona-Virus zu bekämpfen, so das Credo des Pfaffen-Schwabenheimer Unternehmens.