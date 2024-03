Heftiger Protest gegen Schließung des Mainzer Clubs Caveau

per Mail teilen

Seit 24 Jahren betreibt Wieland Wittmeier das Caveau in Mainz. Vergangene Woche wurde ihm grundlos der Pachtvertrag gekündigt. Die Hoffnung liegt nun auf einem Gespräch mit dem Vermieter und dem Oberbürgermeister.

"Das kam jetzt aus dem Nichts", sagt Wieland Wittmeier in einem Video, das der Club-Betreiber am Sonntag mit seinem Team ins Netz gestellt hatte. Der Pachtvertrag sei ihm ohne Vorwarnung und ohne Begründung von der Johannes Gutenberg-Universität gekündigt worden. Ihr gehört das Gebäude in der Mainzer Innenstadt. Es habe keine Vorgespräche und auch keine Andeutung gegeben.

In Windeseile wurden Unterschriften gegen die Schließung des 100 Quadratmeter großen Rock-Clubs gesammelt. Inzwischen sind es mehr als 8.000 Menschen, die die Petition unterschrieben haben. Darin heißt es unter anderem:

Die Schließung des Caveaus wäre ein großer Verlust für die Gemeinschaft in Mainz. Wir müssen zusammenkommen und unsere Stimmen erheben, um diesen wichtigen Teil unserer Stadt zu bewahren.

Wenn morgen der Papst wegen der Schließung anrufen würde, würde ihn das fast nicht mehr wundern, sagt Wieland Wittmeier. Denn die Anteilnahme sei enorm. Kollegen aus der Mainzer Club- und Gastroszene, Politiker, Nachbarn, Menschen, die schon mal im Caveau gearbeitet oder einfach nur gefeiert haben: Alle hätten sich solidarisch gezeigt.

"Leute aus ganz Deutschland und aus der Welt haben sich gemeldet", sagt Wittmeier. "Ich habe Rechtsanwälte, die mich im Dutzend angeschrieben haben, dass sie umsonst den gesamten Vorgang prüfen werden. Und man kann über das Caveau ja viel sagen aber wir sind ja eigentlich nicht so der Laden für Rechtsanwälte", sagt er und lacht.

Ist hier bald Schluss mit Feiern? In diesem Gebäude am Schillerplatz in Mainz befindet sich das Caveau. Die Johhannes Gutenberg-Universität hat den Pachtvertrag fristlos gekündigt. SWR S. Fischer

Noch diese Woche soll es ein Gespräch mit Unipräsident Georg Krausch und dem Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos) geben. Beide hatten Wittmeier Anfang der Woche angerufen. In diesem Gespräch hofft er auch, zu erfahren, warum man ihm überhaupt den Pachtvertrag gekündigt hat. "Mein Eindruck im Augenblick ist der, dass da irgendjemand irgendetwas beschlossen hat und jemand anderes hat gesagt: naja, mach weg", sagt der Club-Betreiber. Dabei habe er mit seinem Vermieter, der Universität, all die Jahre immer gut zusammengearbeitet.

Für mich persönlich ist es so: All mein Geld steckt in dem Laden.

Für Wieland Wittmeier steht viel auf dem Spiel. Während Corona habe er seine gesamte Altersvorsorge in den Laden gesteckt. Seine Leute hätten gearbeitet wie die Stiere, erzählt er, um den Betrieb zu retten. In der Mainzer Innenstadt sei es unmöglich, eine neue Location zu bekommen, sagt Wittmeier. "So ein Betrieb braucht eine Seele und diese Seele besteht aus zwei Dingen: den Räumlichkeiten und den Gästen."