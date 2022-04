Gastro-Betriebe suchen immer noch Personal

In gastronomischen Betrieben in Rheinhessen und an der Nahe gibt es nach wie vor Personalengpässe. Nach Angaben des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Bad Kreuznach, fehlen noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man wegen der Corona-Pandemie verloren habe. Die Gäste kommen - die Mitarbeitende fehlen, das macht sich gerade jetzt zum Start der Draußen-Saison bemerkbar. Viele frühere Gastronomie-Mitarbeitende arbeiteten in Testcentern oder in den Gewinner-Branchen der Pandemie, zum Beispiel in Supermärkten, so Dehoga-Landespräsident Gereon Haumann.

Küchenpersonal dringend gesucht

Besonders schwer sei es, Küchenpersonal zu finden, berichteten zwei Gastronomen aus Mainz und Worms, denn da brauche man Fachkräfte. Im Service sehe es etwas besser aus. In Mainz kämen die Studenten zurück, da an der Uni wieder mehr in Präsenz unterrichtet würde. Viele von ihnen bewerben sich laut der Gastronomen für Jobs im Service. Allgemein fehle nach den Lockdowns der vergangenen Jahre jedoch der Glaube daran, dass Jobs in der Gastronomie wieder sicher seien.