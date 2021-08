per Mail teilen

Die Arbeiten an einer Pendler-Radroute zwischen Bingen und Mainz liegen im Zeitplan. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität ist von der insgesamt 31 Kilometer langen Route zwar bislang nur ein kleiner Abschnitt zwischen Ingelheim und Heidesheim fertig. Für diesen gebe es aber schon positive Rückmeldungen. Der Abschnitt zwischen Bingen und Heidesheim wird laut Landesbetrieb Mobilität voraussichtlich im kommenden Jahr fertig, das letzte Stück bis Mainz Ende 2023. In ganz Rheinland-Pfalz sind insgesamt sieben Pendler-Radrouten in Planung.