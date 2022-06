Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Offensivspieler Paul Nebel an Zweitligist Karlsruher SC verliehen. Der 19 Jahre alte Junioren-Nationalspieler soll beim badischen Zweitligisten mehr Spielpraxis sammeln. Der Leihvertrag beinhalte keine Kaufoption, so der Verein. Nebel absolvierte bislang 16 Pflichtspiele für die Mainzer. In der vergangenen Saison kam er unter Trainer Bo Svensson allerdings nur in zehn Ligaspielen zum Einsatz, oft wurde er erst in der Schlussphase eingewechselt.