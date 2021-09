Biontech-Forscher erhalten renommierten Medizin-Preis

Die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Ugur Sahin sowie die Biochemikerin Katalin Karikó werden mit dem Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis ausgezeichnet.

Die drei Preisträger hätten eine Technologie etabliert, "die in Teilbereichen der Medizin einen Paradigmenwechsel einleiten dürfte", begründete der Stiftungsrat seine Wahl. Die Möglichkeiten reichten von der Gabe von Impfantigenen oder therapeutisch wirksamen Proteinen hin zur internen Produktion in den Körperzellen der Patienten. Die "spektakulär schnelle" Entwicklung eines hochwirksamen Impfstoffes gegen Covid-19 würdigte die Jury als "herausragenden Erfolg".

Gründer des Mainzer Unternehmen Biontech

Das Ehepaar Türeci/Sahin hat in Mainz das Unternehmen Biontech mitbegründet, das den Corona-Impfstoff Comirnaty entwickelt hat. Die dritte Preisträgerin Katalin Karikó (66), die sich 2013 dem Unternehmen anschloss, hatte maßgebliche Grundlagenforschung für die sogenannten mRNA-Impfstoffe geliefert.

Der Paul-Ehrlich-und-Ludwig-Darmstaedter-Preis gehört zu den renommiertesten Auszeichnungen, die in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet der Medizin vergeben werden. Er ist mit 120.000 Euro dotiert und wird am 14. März in der Frankfurter Paulskirche an die drei Wissenschaftler verliehen.