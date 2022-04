Pathologe vor Gericht: Falsche Krebs-Diagnose

per Mail teilen

Ein Pathologe muss sich vor dem Saarbrücker Landgericht verantworten, weil er unter anderem falsche Krebs-Diagnosen gestellt haben soll. Laut Anklage wurde einer Frau zum Beispiel an der Universitätsmedizin Mainz nach einer solcher Diagnose der Großteil ihres Oberkiefers und des Gaumens entfernt. Die Frau sei aufgrund der OP dauerhaft entstellt, so die Staatsanwaltschaft. Die Chefärztin der Pathologie am Klinikum Saarbrücken hatte wegen mehrerer Verdachtsfälle die Ärztekammer informiert. Doch ihre Beschwerde sei abgeschmettert worden. Daraufhin habe sie selbst geklagt.