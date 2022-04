Paternusbad wird abgerissen

Am Paternusbad in Worms-Pfeddersheim beginnen die Sanierungsmaßnahmen. Ab heute werden das Eingangsgebäude und das Sanitärgebäude abgerissen. Bei Wartungsarbeiten vor der Freibadsaison 2020 waren gravierende Mängel an beiden Gebäuden festgestellt worden - es bestand akute Einsturzgefahr. Das Bad wurde geschlossen. Seitdem wurde vor allem an der Finanzierung der Sanierung des beliebten Freibades gearbeitet. Über ein Bundesförderungsprogramm ist es der Stadt Worms gelungen, 900.000 Euro für die Arbeiten zu bekommen. Dazu kamen Spendengelder, die der Förderverein bei verschiedenen Aktionen gesammelt hat. Damit steht dem Neubau des Eingangs- und des Sanitärbereiches nichts mehr im Wege. In etwa vier Jahren soll das Bad dann weiter saniert werden. In der Hoffnung weitere Fördergelder zu bekommen, will die Stadt Worms dann die Becken und die Technik erneuern.