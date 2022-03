Passanten behindern Polizei nach tödlichem Unfall in Mainz

per Mail teilen

Passanten haben die Aufnahme des tödlichen Verkehrsunfalls in der Mainzer Innenstadt am Dienstag massiv behindert. Die Polizei hatte dort Spuren gesichert.

Immer wieder machen Gaffer den Einsatzkräften das Leben schwer. Bei der Unfallaufnahme in der Bahnhofstraße hatte es die Polizei weniger mit Gaffern, dafür aber mit einigen uneinsichtigen Passanten zu tun.

Nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Bockius haben zahlreiche Passanten die Absperrungen auf der Kreuzung einfach missachtet. Sie liefen in den Bereich, in dem zuvor ein dreijähriges Mädchen verstorben war, obwohl die Polizei den Unfallbereich mit rot-weißem Flatterband abgesperrt hatte.

Passanten steigen über Absperrbänder der Polizei

Während des rund dreistündigen Einsatzes seien zahlreiche Menschen unter die Absperrbänder gekrochen oder teilweise auch darüber hinweg gestiegen.

"Es sollte eigentlich jedem klar sein, dass man da nicht einfach drunter durch, drüber weg oder dran vorbeimarschiert und dann plötzlich mitten im Tatort und in den Spuren steht."

Viele hätten sich uneinsichtig gezeigt und die Einsatzkräfte in zeitraubende Diskussionen verwickelt, in denen sie versuchten zu erklären, dass sie "nur mal eben durch" müssten, so Bockius.

Polizeiarbeit wurde durch Passanten behindert

Wie der Polizeisprecher weiter mitteilt, konnten dadurch einige Einsatzkräfte nicht mehr ihrer eigentlichen Arbeit nachgehen, da sie damit beschäftigt waren, die Menschen davon abzuhalten, durch die Absperrung zu gehen.

Die Polizei stellte daraufhin einen Kollegen vom Kommunikationsteam ab, der normalerweise Demonstrationen begleitet. Dieser habe über ein Megafon und einen Lautsprecher darauf hingewiesen, dass die Absperrungen nicht passiert werden dürfen.