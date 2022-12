Autofahrer beschädigt bei Partenheim Weinberg und flüchtet

Nach Angaben der Polizei ist ein unbekannter Autofahrer von der Landstraße zwischen Partenheim und Saulheim (Landkreis Alzey-Worms) abgekommen und in einem Weinberg gelandet.

Der Besitzer des Weinbergs habe am Samstag den Schaden an seinem Weinberg etwa 800 Meter hinter dem Ortsausgang von Partenheim entdeckt, so ein Polizeisprecher. Durch den Unfall seien mehrere Pfosten am Weinberg beschädigt worden.

Unfallwagen vermutlich von anderem Fahrzeug aus dem Weinberg gezogen

Der Schaden sei vermutlich zwischen Ende November und diesem Samstag entstanden. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der Fahrer in dieser Zeit auf der Landstraße zwischen Partenheim und Saulheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und so im Weinberg gelandet ist. Anschließend habe er sich unerlaubt von dem Unfallort entfernt.

Aufgrund der Reifenspuren vor Ort vermutet die Polizei, dass das Auto in der Folge von einem anderen Fahrzeug aus dem Weinberg gezogen wurde. Die Polizei Wörrstadt hat die Ermittlungen übernommen und bitten um Zeugenhinweise.