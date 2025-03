Die Suche nach einem Parkplatz in der Mainzer Innenstadt ist ein tägliches Ärgernis für viele Menschen, die mit dem Auto unterwegs sind. Das Nachtparken in einigen Parkhäusern soll die Lage entspannen.

Wer abends in Mainz einen Parkplatz sucht, muss oft viele Runden drehen, bis sich etwas findet. Ärgerlich und eine Zeitverschwendung - findet auch der Mainzer Oberbürgermeister Nino Haase (parteilos). Im Wahlkampf vor zwei Jahren brachte er die Idee auf, Stellplätze in Parkhäusern in der Nacht besonders günstig anzubieten. Gerade nachts stünden die Parkhäuser nämlich oft leer, so Haase.

"Park@Night" in Mainz ab 1. Juli

In Mainz soll es ab Juli möglich sein, nachts zu einem kostengünstigeren Preis in den Parkhäusern der "Parken in Mainz GmbH" (PMG) zu parken. Dazu gehören unter anderem die Parkhäuser am Schillerplatz, am Südbahnhof, am Taubertsbergbad, am Rheinufer, am Rathaus und in der Römerpassage.

Wie genau das Konzept "Park@Night" dann funktionieren und vor allem wie viel es kosten soll, wollen Verantwortliche der Stadt und der PMG demnächst bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

Anwohnerparken in Mainz wird teurer

Ebenfalls zum 1. Juli steigen auch die Kosten für das Anwohnerparken in Mainz. Je nach Größe des Autos kosten die Parkausweise unterschiedlich viel. Es wird auf jeden Fall für alle teurer als bisher.