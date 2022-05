Parkhaus-Schranke stoppt Trunkenheitsfahrt

Mitarbeiter eines Parkhauses in Mainz haben gestern Abend eine betrunkene Autofahrerin an der Weiterfahrt gehindert, indem sie die Schranken des Parkhauses geschlossen hielten. Nach Angaben der Polizei habe die Frau offensichtlich betrunken versucht, aus dem Parkhaus herauszufahren. Ein Parkhaus-Mitarbeiter habe dies über Kameras am Ausgang beobachtet. Daraufhin habe er sich entschieden, die Schranke geschlossen zu lassen. Wenig später habe die Polizei die 46-jährige Fahrerin in ihrem Auto angetroffen. Zuvor sei sie gegen die Fahrtrichtung durch das Parkhaus gefahren. Der Frau wurde im Anschluss auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und der Führerschein abgenommen.