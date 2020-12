per Mail teilen

Die Parken in Mainz GmbH, PMG, schließt coronabedingt vorübergehend das Parkhaus Theater in der Mainzer Innenstadt. Wie die PMG mitteilt, werde man es ab Freitag für die Zeit des Lockdowns schließen. Die zu erwartende Auslastung sei zu gering und man rechne mit Umsatzrückgängen. Als Ausweichmöglichkeit soll das nur wenige Meter entfernte Parkhaus Kronberger Hof dienen. Andere Parkhäuser in Mainz sollen vorerst geöffnet bleiben.