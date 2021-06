per Mail teilen

Vor dem Mainzer Schloss haben am Dienstag hunderte Schulkinder Schlange gestanden, um ihre Schulbücher zurückzugeben. Laut Stadt war die Rückgabe eigentlich anders geplant.

Die Schlange vor der zentralen Rückgabestelle am Kurfürstlichen Schloss in Mainz war 300 bis 400 Meter lang, Abstände wurden kaum eingehalten. Vor Ort war auch Security, die kontrollierte, ob die Maskenpflicht eingehalten wurde.

Buchrückgabe war am Dienstag für drei Schulen geplant

Eine Sprecherin der Stadt Mainz sagte dem SWR, dass bei der Rückgabe etwas schiefgelaufen sein müsse. Demnach war der ursprüngliche Plan, jeder staatlichen Schule in Mainz einen Zeitpunkt zu nennen, an dem die Schulkinder ihre Bücher zur zentralen Rückgabestelle bringen können. Am Dienstag seien drei Schulen dran gewesen.

Möglicherweise seien einige der Schülerinnen und Schüler aber ohne Termin gekommen. Im Schulamt werde jetzt nach einer Lösung gesucht. Insgesamt seien für die Rückgabe der ausgeliehenen Bücher drei Wochen vorgesehen.

Zentrale Rückgabestelle sollte Schulen entlasten

Normalerweise werden die Bücher in der jeweiligen Schule zurückgegeben. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Stadt in diesem Jahr die zentrale Rückgabestelle im Mainzer Schloss eingerichtet.