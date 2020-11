per Mail teilen

Das Postfrachtzentrum in Saulheim (Kreis Alzey-Worms) hat nach Unternehmensangaben die Zahl seiner Mitarbeitenden aufgestockt. Grund seien die vielen Päckchen und Pakete, die zurzeit verschickt werden.

Statt normalerweise 350 arbeiteten dort derzeit 500 Beschäftigte, so ein Sprecher. An einzelnen Tagen im November sei bereits die Zahl der Pakete erreicht worden, die normalerweise zur Weihnachtszeit das Postfrachtzentrum durchliefen, so der Sprecher. Wegen Corona hätten viele kleine und mittelständische Betriebe die Post für sich entdeckt.

Vor wenigen Wochen hatte es im Saulheimer Frachtzentrum 30 Corona-Infektionen gegeben. Derzeit seien keine weiteren Fälle bekannt, heißt es von der zuständigen Kreisverwaltung.

Hygienekonzept: Zwei Corona-Tests im Monat

DHL verweist auf ein gut funktionierendes Hygienekonzept. Zwei Mal im Monat würden alle Beschäftigten getestet, außerdem seien die Arbeitsabläufe überarbeitet worden. Dazu gehörten Sicherheitsabstände und Maskenpflicht im gesamten Betrieb.