Ein Paketbote hat am Samstagmittag in Worms einen Verkehrsunfall verursacht. Nach Angaben der Polizei war der Mann mit seinem Lieferwagen eine Straße entlanggefahren und hatte nach einer Hausnummer gesucht. Dabei sei er gegen einen am Straßenrand geparkten BMW gefahren. Beide Fahrzeuge wurden dabei stark beschädigt, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 15.000 Euro. Der Paketbote verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht.