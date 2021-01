per Mail teilen

Ein Hinweis brachte die Wormser Polizei auf die Fährte des Duos: Der Mann und die Frau sollen regelmäßig Drogen per Post bekommen und sie dann weiterverkauft haben. In ihrer Wohnung findet die Polizei noch mehr.

Nachdem der Hinweis eingegangen war, hatte die Polizei die 30-jährige Frau am vergangenen Montag kontrolliert. Dabei habe man bei ihr ein Päckchen gefunden, in dem sich in 55 Einzelverpackungen insgesamt etwa 150 Gramm sogenannter Neuer psychoaktiver Stoffe (NpS) befanden.

Pärchen ist polizeibekannt

Die Polizei stellte auf Verdacht auch weitere Päckchen sicher, die an das Pärchen adressiert waren. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung in Osthofen wurden noch mehr Betäubungsmittel und verschiedene Schreckschusswaffen gefunden. Die Polizei hatte wohl nicht zum ersten Mal mit dem Duo zu tun: Der 32-jährige Mann und die 30-jährige Frau seien einschlägig polizeibekannt, heißt es von der Wormser Polizei.

Die Polizei ermittelt nun. Beide Beschuldigten befinden sich laut Polizei zunächst auf freiem Fuß.