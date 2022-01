Falscher Amokalarm an IGS vorsätzlich ausgelöst?

Der falsche Amokalarm an der Integrierten Gesamtschule in Osthofen ist vorsätzlich oder fahrlässig ausgelöst worden. Das teilt die Wormser Polizei mit. Ein technischer Defekt an der Alarmanlage sei auszuschließen. Die Ermittlungen und die Befragung von Schülern und Lehrern gingen weiter. Der Amokalarm war am Mittwochmittag im Erdgeschossflur der Schule noch während des Unterrichts ausgelöst worden. Daraufhin rückten Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte an. Nach Absuchen der Räume konnte am frühen Nachmittag Entwarnung gegeben werden.